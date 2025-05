Porque o casamento de Demi Lovato foi o assunto mais comentado das redes sociais? 

Gente, eu não sei vocês, mas eu ainda não superei o casório da Demi Lovato, estava olhando o meu search do instagram e vi que a gata compartilhou um pouco mais dos registros do seu grande dia. A bichinha tava irradiando felicidade e beleza, meus amores.

Além disso, essa nova etapa da vida da cantora rendeu muitos comentários nas redes sociais, seus fãs escreveram inúmeros votos de felicidades. Mas uma coisa que chamou atenção foi o fato dos internautas destacaram que Demi está em sua melhor fase e que finalmente encontrou o amor que ela sempre procurou.

Além de seu histórico com a dependência química, a cantora também não teve muita sorte no quesito relacionamento no passado.

Demi Lovato e Jordan “Jutes” Lutes oficializaram sua união em um casamento realizado na propriedade Bellosguardo, em Santa Bárbara, na Califórnia, no dia 25 de maio de 2025 e reuniu 135 convidados, entre amigos e familiares. A cerimônia foi marcada por detalhes cuidadosamente planejados, incluindo o vestido de noiva de Lovato, que se destacou por sua elegância e sofisticação.

O seu vestido de noiva foi desenhado pela renomada estilista Vivienne Westwood, foi confeccionado em um tecido de seda pesada, apresentando um corpete ajustado que realçava suas curvas.

Além do vestido principal, Demi optou por um véu de estilo catedral feito de tule marfim, complementando visual clássico e sofisticado. Durante a recepção, ela trocou para outro vestido de Westwood, conhecido como Audrey, que apresentava um design de coluna em seda marfim com um corpete drapeado e pérolas quebradas que caíam do decote.

Eles se conheceram em janeiro de 2022, quando colaboraram na música “Substance”, parte do álbum de Lovato, “Holy Fvck” e um tempo depois, começaram a namorar. Em dezembro de 2023. Jutes pediu Lovato em casamento com um anel de diamante em forma de pêra, criado pela boutique de joias de luxo Material Good, de Nova York.