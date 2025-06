Porque Dj Malboro recusou a proposta de 15 milhões do Neymar?

Gente, estou aqui comendo um cheesecake de frutas vermelhas na minha confeitaria favorita aqui em Botafogo, quando recebo uma mensagem da minha amiga de Angra dos Reis sobre um babado envolvendo o DJ Malboro e o Neymar.

Acontece que o jogador do Santos tentou comprar a mansão de DJ Marlboro em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, mas o produtor musical acabou recusando a sua proposta. De acordo o músico, que também mora no condomínio Portobello, não é de hoje que Neymar tem insistido na compra de seu terreno e, agora, o atleta ofereceu R$ 15 milhões por sua propriedade. Mas, mesmo assim, ele decidiu não aceitar a oferta.

“Achei a proposta baixa. Tenho apego à minha casa, moro aqui há 17 anos, meus filhos amam essa casa, foram criados aqui e dois deles também não querem vender. Tem três anos que ele tenta comprar meu terreno, mas nem por R$ 30 milhões. Já me ofereceram um terreno e uma outra casa no mesmo condomínio, mas não aceitei. Ainda estão estudando uma contraproposta, mas não tem dinheiro que pague, ainda mais se meus filhos não quiserem”, declarou DJ Marlboro, que é pai de quatro meninos: Samuel, Antônio, Felipe e Arthur, em entrevista ao jornal Extra!.

Foto: Reprodução/YouTube/Instagram

Malboro enfatizou que as próximas tentativas do craque terão que ser bem vantajosas e convincentes para convencê-lo a renunciar ao imóvel que construiu ao longo de sua carreira, já que ele e sua família não estão dispostos a deixar o espaço que vivem há tanto tempo por qualquer oferta. Ele chegou a vender 7 mil m² a Neymar, onde tinha um hangar e um campo de futebol, mas parece que não foi o suficiente para o jogador.

“Eu cheguei aqui quando isso tudo era mato. Na época, há 17 anos, ninguém dava nada. Diziam que eu era maluco de comprar mato, que era longe do Rio, que estava fazendo besteira, mas insisti e segui no que acreditava. Eu era o único morador daqui. Na verdade, até hoje sou. Até o dia em que Neymar comprou, do meu lado, um terreno. O dele é triangular: de um lado tem um rio, do outro, uma pista de pouso, e do outro, eu. Na época, gastei 300 mil em 42 mil m², ninguém acreditava que daria certo. Agora ele quer meus 35 mil m², e continuo não aceitando a proposta”, explicou o DJ.