PM mata homem durante operação no Complexo da Maré

Socorroooo! Gente, eu tô com meu coração apertadinho com a galera que mora lá na Maré. Pois, na manhã desta quinta-feira (8), um homem foi baleado à queima-roupa no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio durante uma operação das Polícias Militar e Civil e morreu no local. Parece que os moradores faziam um protesto na Avenida Brasil, quando a vítima foi alvo de um disparo. Essa manifestação, segundo os moradores, era pelo fim da operação policial na comunidade. E nessa ocasião, um policial militar teria se aproximado de um jovem que participava do protesto e atirado nele.

Nos vídeos que estão circulando nas redes sociais mostram o agente anda com o fuzil apontado na direção do homem, dispara, e vai embora. A vítima acaba caindo no colo de uma mulher que estava ao lado dele. O sangue do rapaz jorra no chão.

Segundo o portal G1, a PM-RJ disse em nota, a corporação disse que já identificou o agente envolvido na ocorrência, já que o policial utilizava uma câmera operacional portátil e as imagens serão disponibilizadas para a investigação. A PM disse ainda que a corregedoria instaurou um procedimento para averiguar as circunstâncias do fato e que a ocorrência está em andamento na 21ª DP (Bonsucesso).

A operação emergencial na Maré acontece desde a manhã desta quinta-feira, com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). A ação foi motivada depois que a polícia recebeu a denúncia de que um caminhão cegonha que transportava 11 carros teria sido roubado na Avenida Brasil. Segundo a PM, o motorista foi libertado pelos criminosos. Até o momento, nove carros foram recuperados e quatro motocicletas roubadas foram localizadas.

Assista aqui o Vídeo