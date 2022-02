Pitaco da Kátia: Entenda os motivos que eliminaram Rodrigo do ‘BBB22’

O “jogador” foi o segundo eliminado do programa com 48,45%

É, meus caros e minhas caras, Rodrigo foi o segundo eliminado do ‘BBB22’ na noite da última terça-feira, (1º) com 48,45% da votação popular. E aí você me pergunta: ‘Kátia, por que ele saiu?’ e eu trago meu pitaco como ninguém quer nada.

Primeiramente, o Rodrigo tentou ser o jogador master dessa edição, mas meteu os pés pelas mãos. No segundo dia, já estava arquitetando diversas estratégias contra o Camarote, o que culminou em os amigos Pipocas se aproximarem dos famosos. Na visão dele, a união da Pipoca faria com que os Camarotes fossem sendo eliminados e restassem somente os anônimos. Tiro no pé!

Rodrigo foi o segundo eliminado do ‘BBB22’

O paulista “pecou” ao indagar Douglas e Lina sobre como trata-los e isso foi péssimo! Abordou Douglas para perguntar se o chamava de ‘preto’ ou ‘negro’; citou ‘traveco’ no quarto e foi repreendido por Vyni e ao invés de aprender naquele momento, abordou Lina para perguntar se era errado a chamar assim! Coisas absurdas demais como se eles tivessem ali para ensinar algo a alguém, pois são palavras que lhe machucam profundamente. E antes de sair, perguntou a atriz se era errado dizer “mais perdido que cego no tiroteio”. AÍ FOI DE DOER!

rodrigo foi questionar a linn se a expressão “cego no tiroteio” é errada por ofender alguém. ela disse que é melhor ele questionar isso para uma pessoa que é cega #bbb22 pic.twitter.com/7g1rVkwkSw — paiva #bbb22 (@paiva) February 1, 2022

E para encerrar, e acho que foi o que mais culminou em sua eliminação, foi o fato de falar mal dos adversários no quarto Lollipop e quando saia, fazia a linha bom moço ao tentar manter uma boa relação. Era super macho no quarto dizendo que ia fazer e acontecer e quando saia, se calava. Ele podia ter tido mais pulso e batido de frente com os seus adversários que tanto criticava. No fim, Rodrigo não foi jogador, ele apenas falou sobre jogo e não teve culhão para manter.

Rodrigo Mussi morreu pela boca com seu comportamento de extremamente jogador e por querer induzir que as pessoas a sua volta o ouvissem e seguissem o grande mestre que achou que era. Talvez se ele tivesse ido com mais calma e não deixasse seu jogo tão aberto assim, teria ficado!

O arthur pegou toda a estratégia de jogo do Rodrigo #BBB22 pic.twitter.com/4VVt3CbT7C — weasley 🌪 (@cffude) January 31, 2022

É isso! Sorte, Rodrigo! Espero que aqui fora você use mais o coração do que a mente, porque é assim que os grandes jogadores vencem: através da sensibilidade.