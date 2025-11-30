Pirulla , influenciador de ciência que sofreu AVC recebe alta e volta à luta

Meu bem, prepare o aplauso e segure esse batom vermelho porque estou radiando de orgulho sim, orgulho desse gigante da divulgação científica que se chama Pirulla. Ele não jogou a toalha; ele recebeu o golpe, caiu na UTI, encarou o espelho do destino e disse: “Volto na mesma força”.

E eu aqui grito: UHUUU.

Pirulla se chama de verdade Paulo Miranda Nascimento, 43 anos, formado em Biologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com mestrado e doutorado em Zoologia pela Universidade de São Paulo (USP). ￼

Um dos pioneiros da divulgação científica no Brasil, iniciou o Canal do Pirulla por volta de 2006 e se tornou referência em temas como evolução, meio ambiente, religião, política. Quanto a números: no YouTube, ele ultrapassa 1 milhão de inscritos, no Instagram, o perfil @pirulla25 tem 310 mil seguidores (segundo o perfil público recente) ou “mais de 200 mil seguidores” em reportagens, ele também faz parte do podcast Os Três Elementos, onde comenta ciência e cultura com outros criadores. ￼

Em 30 de maio de 2025, Pirulla sofreu um AVC que o deixou internado na UTI, ele passou meses em tratamento especializado, incluindo reabilitação, fisioterapia e acompanhamento multidisciplinar. ￼

Em 28 de novembro de 2025, foi divulgada atualização de seu estado de saúde, com previsão de alta para aquele momento. ￼

Embora tenha recebido alta de hospitalização anterior, ele segue em reabilitação contínua. ￼

Porque Pirulla não é apenas mais um youtuber:

Ele é voz crítica, inteligência em um mundo de ruído, ciência que conversa com fé e política.

Quando ele cai o Brasil inteiro prende a respiração.

Quando ele levanta o Brasil inteiro vibra.

E agora, com essa nova fase de recuperação, ele está voltando mais forte: o alcance está lá, o conteúdo segue, e a narrativa de superação vira inspiração.

Ele continuará o tratamento em casa com equipe de saúde dedicada, irá retomar as atividades do canal, o podcast e sua atuação como divulgador científico com ainda mais foco. A expectativa dos fãs e do mercado é alta: um “retorno” de Pirulla significa renovação do conteúdo sério, da credibilidade científica.