Pepê e Neném fizeram harmonização para engrossar as pernas

Gente, estou aqui na academia fazendo um cardiozinho de leve enquanto espero minha personal chegar para o nosso treino de hoje, quando vejo meu grupo de fofoqueiras enlouquecido por conta de uma harmonização feita pelas cantoras Pepê e Neném.

Acontece que as gêmeas fizeram um procedimento estético na região das pernas para deixá-las mais torneadas. Nesta sexta-feira (9), elas compartilharam o resultado nas redes sociais com uma foto de antes e depois. As famosas realizaram uma harmonização nos quadríceps com um preenchedor autólogo e aplicação de ácido hialurônico.

O autólogo é considerado um preenchedor natural, no qual o sangue da própria pessoa é usado para preencher áreas do corpo. Após receber uma explicação das profissionais da clínica de estética, que ressaltaram que as irmãs precisavam estar bem hidratadas para realizar o procedimento, elas foram fazer a coleta do sangue. Em seguida, ele foi aplicado nas pernas delas, assim como o ácido hialurônico.