Pelé chora na Fazenda após falas de Deolane

Briga entre os dois peões resultou em choro por parte de Pelé Milflows

Deolane segue sendo a grande vilã da Fazenda 14 e ontem (13), conseguiu arrancar as lágrimas de Pelé Milflows. A advogada ficou e juntou suas forças nas ofensas contra o peão e conseguiu atingi-lo. Deolane ainda jogou na cara do competidor que ele era uma pessoa falsa dentro do reality.

“Te acho falso, acho seu olhar maldoso, o seu olhar é falso demais. E eu vejo. O que eu mais faço aqui é observar. Se policie”, disse Deolane.

O competidor rebateu e disse que não teria medo da jogadora, mesmo que seus amigos tivessem. “Eu só falei que eu não ia ter medo de você, porque muitas pessoas aqui acabam tendo receio de brigar com você, porque você se exalta, você ameaça, você xinga, você fala que vai atropelar um”, afirmou Pelé.

“Você é mentiroso e ardiloso e falso. É cobra. É falso até com o pessoal do seu grupo e eu tô me lixando, eu quero que você se fod*”, rebateu Deolane.