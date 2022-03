O meme já vem pronto! Pedro Scooby pausa e Douglas Silva canta música tema do surfista

Sem saber, Acerola cantou a música tradicional das paradas do surfista no quarto ‘Brasil ‘tá vendo’

Sabe quando o meme já está pronto sem edição? Pois aconteceu! Como toda terça-feira, no quadro ‘Brasil ‘tá Vendo’ no ‘BBB’, há a parte onde mostram as paradas que Pedro Scooby dá em momentos aleatórios com a música “Because I got high”. Pois, neste domingo, (20), aconteceu mais uma vez e adivinhe que música Douglas Silva está cantando? A própria!

João, irmão de Scooby, explica que pausas de Pedro são normais (Foto: Reprodução)

Arthur Aguiar e DG estavam cozinhando e conversando com Scooby, quando o surfista parou de falar e ficou paralisado olhando para a panela, enquanto o ator cantava. Depois de trinta segundos, o sistema do surfista reiniciou e DO NADA, ele saiu de perto dos amigos.

ELE DESLIGA DO NADA pic.twitter.com/QpcHdAGnuf — Pedro Scooby 🌊 (@PedroScooby) March 21, 2022

É impressionante essas paradas de Pedro Scooby! E isso até foi comentado pelo irmão do surfista, João Vitor, que explicou ao programa “A Tarde é Sua”, de Sônia Abrão, que é de família! “Isso aí é de família. Eu sou assim, minha mãe também é assim… É uma herança que a gente teve de família. Não tem o que fazer”, explicou o gato — é mesmo ‘tá? Imagina quando Scooby descobrir que virou um meme engraçadíssimo?