Pelu, vem cá! Pe Lanza comenta sobre Restart no Power Couple: “Quem sabe a gente não volta?”

O cantor deu uma esperança aos fãs do grupo musical sucesso em 2010

PARA TUDO! Simplesmente meu coração foi tomado de esperança, ‘tá? É que eu amo Restart e Pe Lanza deu sinal verde que a banda pode voltar, acredita?

Nesta quinta-feira, (5), em papo com Karoline, esposa de Mussunzinho, na casa do Power Couple, o cantor comentou sobre a banda. É que Karol disse que colecionava óculos da banda com a sua melhor amiga, o que o deixou muito feliz ao saber. “Época boa!”, ponderou o cantor, que em seguida disparou: “Quem sabe a gente não volta?”. AI MEU CORAÇÃO!

Karol disse que colecionava óculos da banda, quem não, né? (Foto: Reprodução)

Karol, então, perguntou o que deu os outros componentes da banda — Pelo, Thomas e Koba. “Foram trampar com a parte da música com business. Pelu é um puta produtor, lançou carreira musical solo dele também, mas é mais para o MPB. Ele mudou drasticamente. O Koba é diretor de arte de uma agência de publicidade e Thomas é um moleque muito louco, que toca até hoje”, revelou Pe Lanza.

Banda surgiu em 2008 e teve seu fim em 2015 (Foto: Reprodução)

Lembrando que os meninos se seguem até hoje e nada impede de voltarem pelo menos por uma turnê que seja né? Já vou me deslocar do Leblon e cantar: “E EU VOOOOOOU TE ESPERARRRR AONDE QUER QUE EU VÁ”…

E só um adendo: ele e a esposa, Anne, ganharam um carro nesta quinta-feira, (5), no programa. A sorte está lançada hein?

Olha só! @reclamanne e @pelanza ganharam o carro 0km por votação da Mansão Power 💥 #VotaçãoPower pic.twitter.com/vjhCTeBgQs — Power Couple Brasil (@powercouple) May 6, 2022