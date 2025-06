Paulo Vieira fará uma participação especial nos últimos capítulos de Garota do Momento

Gente, estou aqui encomendando alguns quitutes para hoje á noite, pois decidi fazer uma resenha com massas, pizzas e fondue com minhas amigas solteiras para passarmos a data de hoje celebrando a nossa amizade, quando uma amiga minha lá da Barra de Tijuca me contou um babado daqueles sobre o Paulo Vieira.

Acontece que o humorista vai dar o ar de sua graça no finalzinho de Garota do Momento para uma participação para lá de especial. Em sua primeira novela, ele vai ser o par romântico de Iolanda. O comediante será Mirosmar, um homem rico que ajudará a levar a dona da pensão ao hospital para dar à luz. Ele aparecerá em meio ao casamento de Ulisses e Glorinha para dar esta notícia.

Paulo Vieira deverá aparecer a partir do antepenúltimo capítulo, previsto para ir ao ar em 25 de junho. A bolsa de Iolanda se romperá, e ela tentará pedir um táxi para ir ao hospital. Mirosmar surgirá dirigindo seu carro, verá a grávida em situação de emergência e se oferecerá para ajudá-la.

Mirosmar, Ana Maria e Arlete correrão ao hospital para ver a dona da pensão com o novo bebê, um menino que se chamará Heitor. Pouco tempos depois, Ulisses, Glorinha, Vera e Sebastião aparecem no local.

A partir deste dia, Mirosmar não sairá mais da vida de Iolanda e vai rolar um flerte entre eles. Além disso, o galanteador dará um presente para a dona da pensão no capítulo de 26 de junho.

Os dois ficam juntos no final da novela e terão ótima relação com Ulisses e Glorinha. Juntamente a Ana Maria, eles formarão uma família diferente para a época, mas muito feliz e unida.