Paulo Vieira brinca com reação da namorada ao vê-lo em cena no caixão

Paulo Vieira não deixou barato ao ver Ilana Sales, sua esposa, chorando ao gravar uma cena com um caixão. O humorista compartilhou o clique do vídeo com a esposa chorando horrores e ainda disse que ela estava de TPM na hora da gravação.

“A ‘póbi’ da Ilana no dia mais tranquilo da TPM!”, escreveu Paulo na legenda da publicação.

Apesar de se tratar apenas de uma encenação, é possível ver Ilana bastante emocionada com a cena do que o namorado estava gravando. E o público entrou na onda de brincar e consolar a companheira de Paulo Vieira. “Melhor figurante de velório né kkk”, brincou uma internauta. “Eu estaria abraçada com ela, chorando também”, confessou outra. “Já estava no personagem”, escreveu mais uma.