Dicção de centavos, memória de milhões: Paulo André prova que é fã de Douglas Silva e Arthur Aguiar!

O atleta lembra das falas mais marcantes dos trabalhos dos amigos

Sem dúvidas, Paulo André está no céu com as amizades que fez no ‘BBB22’. Isso porque ele é o maior fã de Douglas Silva e Arthur Aguiar e comprova isso todos os dias quando relembra diálogos marcantes dos trabalhos na TV dos amigos.

Durante a ‘Prova do Líder de Resistência – Avon’, na madrugada desta sexta-feira, (25), o atleta recriou um dialogo do filme “Cidade dos Homens” no qual DG interpretou Dadinho mais novo. “DG, você quer dançar comigo?”, gritava o atleta, para gargalhada de Douglas.

E não é a primeira vez que Paulo André relembra falas não! Na última terça-feira, (22), enquanto os brothers estavam tensos com a eliminação, o rapaz e Arthur recriavam uma cena de “Rebeldes” que Diego, personagem do Pãozinho, beijava Roberta, personagem de Lua Blanco, na piscina.

P.A. e Arthur encenando um casal. Vem aí P.A. ator?? essa cena foi boa KKKKKK MUITO BOM @iampauloandre #BBB22 pic.twitter.com/7Edpuy2bgR — masq (@tiovitorio) March 23, 2022

E mais, ele também relembra golpes que o personagem de Arthur, Duca, deu em Cobra, personagem de Felipe Simas, em “Malhação – Sonhos”. É impressionante!