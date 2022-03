Para desespero de Jade Picon, amizade de Arthur Aguiar e Paulo André é de milhões!

Os internautas vibraram ao ver o dueto entre o ator e o atleta

Paulo André a cada dia que passa conquista mais o coração de quem assiste ao programa né? E algo que chama muito a atenção é como ele é realmente muito amigo dos amigos. Como por exemplo, Arthur Aguiar, que é rival direto da sua affair, Jade Picon. E durante sua festa do líder, o atleta fez um dueto maravilhoso com o ator.

Amizade de Arthur Aguiar e Paulo André é de milhões (Foto: Reprodução)

Primeiro, eles cantaram ‘4 da manhã’ da extinta dupla UM44K, de Saulo Pôncio — aquele ex da Gabi Brandt, sab — e Luan, e nesse vídeo eu sou a própria Eslovênia.

pa e Arthur cantando 4 da manhã foi o motivo do meu colapso #bbb22 pic.twitter.com/30ZU40c2NB — Drii🦋 (@ninadrii) March 3, 2022

A dupla também cantou ‘Que Sorte a Nossa’, de Matheus e Kauan, e foi um show à parte com direito a Laís e Jade cantando junto, acredita? Arthur cantou uma música antiga dele, chamada ‘Saudade’, que é lindíssima por sinal.

Queremos tanto PA e Arthur gravando aqui fora juntos! 🥺 #BBB22 pic.twitter.com/U10MIRc7vU — QG Arthur Aguiar. ✨ (@qgaguiarthur) March 3, 2022

Ainda teve Luan Santana no repertório e ‘Cedo ou Tarde’, de NX Zero, com uma linda homenagem de Paulo André ao pai de Laís que faleceu no fim do ano passado. Fofo né? E ainda rolou um parabéns para o aniversariante do dia, Arthur, puxado pelo atleta — a animação de Jade foi contagiante…

PA e Arthur cantando pra Laís em homenagem o pai dela, que faleceu um pouco antes de entrar no BBB foi a maior atitude de fair-play que eu vi num jogo de competição. #BBB22 #BBB

pic.twitter.com/OHagozuSXT — Wallyson Novaes (@wallysonnovaes) March 3, 2022

O sucesso dessa amizade é tão grande, que ‘PA e Arthur’ foi parar nos trends topics do Twitter sendo um dos assuntos mais comentados pelos internautas. E digo mais: merecidíssimo, porque é bonito de ver o respeito deles! Para desespero de Jade, essa amizade perdurará por muito tempo viu?