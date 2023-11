Paulinho do Altetico é vítima de intolerância religiosa nas redes sociais por ser praticante do Candomblé

O jogador é praticante do Candomblé e após sua estreia pela seleção brasileira, foi alvo de inúmeros ataques nas redes sociais: “Nossa luta é diária”

Genteeee, o atacante Paulinho, do Atlético-MG, se pronunciou neste sábado (18) após ser alvo de intolerância religiosa nas redes sociais. Ao estrear pela seleção brasileira na última quinta-feira, com derrota para a Colômbia, o jogador recebeu uma avalanche de comentários intolerantes por ser praticante do Candomblé.

“Se macumba funcionasse, Bahia seria rica”, “Cadê seu Exu agora, Paulinho?”, “Foi só esse macumbeiro vagabundo, desperdiçador de farofa entrar que tomamos a virada” , esses foram alguns dos comentários que o atleta recebeu após a partida.

O Atlético-MG também se manifestou nas redes sociais em defesa do seu camisa 10.

“A intolerância religiosa é crime e deve ser combatida por todos. O Galo repudia veementemente os ataques destinados ao nosso atleta Paulinho, nas redes sociais, durante a partida da Seleção Brasileira. Força, Paulinho. Que sua fé te proteja da maldade alheia! ✊🏽🏹” (Atlético-MG)

O atleta já havia comentado em entrevista sobre os comentários intolerantes que recebia nas redes sociais.

“Os comentários negativos sempre tem nas minhas redes sociais, mas não é algo que eu fico me apegando. Quem quiser continuar mandando energias ruins pra mim, a mim não vai afetar, eu sigo blindado e focado naquilo que eu quero.”

“Mas é algo que eu sempre vou estar lutando, usando meu nome e o meu poder de fala pra estar lutando contra esse tipo de preconceito que não tem cabimento nos dias de hoje.”