Patricia Gouveia e a maestria da Governança Financeira Intersetorial

A trajetória de Patricia Gouveia é um estudo sobre a evolução da liderança no setor financeiro de alta complexidade. Ao longo de mais de duas décadas em posições de vanguarda em gigantes bancários como Banco Safra, Itaú, Citi e Santander, ela demonstrou uma capacidade que transcende a gestão de portfólios: a de reconfigurar e otimizar ecossistemas de negócios inteiros.

Patricia não apenas gerenciou carteiras bilionárias para clientes de alta renda, mas também liderou a reestruturação de modelos operacionais para o segmento de pequenas e médias empresas e comandou forças de vendas de mais de 100 colaboradores.

Marco na carreira: a executiva implementou o SafraID, integrando tecnologia e análise de dados à assessoria financeira. (Foto: divulgação)

Seu diferencial reside na sua visão intersetorial, aplicando disciplina comercial e governança rigorosa para criar sinergia entre áreas. Um marco de sua carreira foi a implementação de metodologias inovadoras como o SafraID, integrando tecnologia e análise de dados à assessoria financeira muito antes de se tornar uma prática de mercado.

Essa habilidade de conduzir negociações estratégicas de grande porte, como a do contrato de folha de pagamento da Coca-Cola/FENSA, e sua “escuta ativa” para identificar dores sistêmicas dos clientes, são a prova de uma executiva que não apenas opera dentro do sistema, mas que o redesenha para gerar valor e eficiência.