 Pastor Luciano Neves segue os passos de Valdemiro Santiago e aplica calotes em igrejas de São Paulo

Dívidas e despejos parecem ser o novo “milagre” no ministério de Luciano Neves, o pastor que fundou a Igreja Unida Deus Proverá no início de 2023. De acordo com o jornal Metrópolis, o ex-discípulo do polêmico Valdemiro Santiago, apóstolo da Igreja Mundial, está enfrentando inúmeros processos por inadimplência de aluguel de seus templos. Em menos de dois anos de atividade, sua igreja já foi alvo de quatro processos de despejo e está envolvida em várias ações de cobrança de aluguéis não pagos.

Mas não para por aí: a igreja de Neves está em dívidas milionárias! Em um dos processos, movido pela Casas Bahia, a Igreja Unida Deus Proverá foi acusada de não pagar os aluguéis de um imóvel comercial na zona sul de São Paulo. O contrato, de R$ 45 mil mensais, começou em 2023 e tinha validade até 2028, mas a partir de agosto de 2024, a igreja simplesmente parou de pagar! A dívida já ultrapassa R$ 250 mil, e a Casas Bahia pediu até penhora de bens para garantir o pagamento.

E não é só isso! Em março deste ano, a igreja de Luciano Neves sofreu uma derrota judicial em outro processo de inadimplência de aluguéis, no qual a igreja foi obrigada a desocupar o imóvel da Lapa, na zona oeste, com um débito de R$ 68 mil. Parece que a “bênção” financeira está longe de chegar à Igreja Unida Deus Proverá…

Quem é o Pastor Luciano Neves?

Antes de criar a sua própria igreja, o pastor Luciano Neves passou por algumas das principais denominações neopentecostais do Brasil. De 1990 a 2000, ele esteve na Igreja Universal de Edir Macedo, com passagens internacionais por África do Sul, Angola e Moçambique. Depois, migrou para a Igreja Internacional da Graça de Deus, de RR Soares, onde ficou por sete anos. Em 2010, se juntou à Igreja Mundial do Reino de Deus de Valdemiro Santiago, e aos poucos foi conquistando a confiança do apóstolo, até chegar a um cargo de chefia em 2019.

Mas a saída de Luciano Neves da Igreja Mundial não foi nada tranquila! Após ser acusado de traição por Valdemiro, que o considerava um “filho”, Neves decidiu seguir seu próprio caminho e fundou sua denominação. A história entre os dois ficou marcada por troca de acusações e acusações de que Neves estava tentando tirar fiéis da Mundial.

E o drama não termina por aí! Enquanto o pastor Neves tenta imitar os passos de Valdemiro, a Igreja Mundial do Reino de Deus também vive seus próprios pesadelos financeiros, com dívidas milionárias que podem levar à venda de imóveis para pagar as contas. O local onde a igreja Mundial funcionava no Brás está prestes a ser leiloado por R$ 260 milhões, após o não pagamento de aluguéis.

Parece que o “milagre financeiro” está mais distante do que nunca para ambos os pastores, e os processos judiciais não param de aparecer. Será que o modelo de negócios de Valdemiro e Luciano Neves vai resistir a essas tempestades financeiras? Fique de olho, porque a novela está longe de ter um final feliz.