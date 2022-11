Parque dos Estados Unidos pede para que turistas não lambam sapos alucinógenos

Pessoas que visitam o parque no Colorado estariam lambendo os sapos do deserto de Sonora (Bufo Alvarius)

Meus Deus do céu, tá pra nascer quem me faça lamber um sapo, mas eu nçao julgo quem lamba. Ave! As autoridades do Colorado tiveram que emitir um pedido para que os turistas de um parque parem de lamber os sapos alucinógenos que habitam o local. O sapo libera uma toxina apontada como uma droga psicodélica nível 1, gerando “fortes alucinações auditivas” e uma forte alegria.

O comunicado foi feito nas redes sociais, avisando os visitantes sobre os efeitos colaterais para quem pretende lamber os sapinhos do parque ambiental.

O Serviço Nacional de Parques do país (NPS) contou que o sapo Bufo Alvarius libera a substância 5-MeO-DMT que pode desencadear enjoos ao contato direto com o animal que não tem uma cara nada agradável.

Vale ressaltar que após os lambidos, os sapos acabam morrendo, o que pode gerar um desequilíbrio ambiental no parque.