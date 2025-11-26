Menu
Kátia Flávia
Kátia Flávia

Papo de Paddock anuncia quadro com Reginaldo Leme e Nicolas Costa

Atração ganha mesa-redonda com análises sobre as principais categorias do automobilismo em 2026

Kátia Flávia

26/11/2025 12h00

O Papo de Paddock está com os motores aquecidos para 2026! (Foto: divulgação)

Amores, o Papo de Paddock, programa eleito um dos +Admirados da Imprensa Automotiva em 2025, prepara uma grande novidade para 2026! A atração, comandada por Ale Speitzzer com coapresentação de Nicolas Giaffone, terá um novo quadro mensal de análises com a participação de Reginaldo Leme e Nicolas Costa.

E eu já estou de olho na próxima temporada! O público poderá acompanhar uma mesa-redonda inédita, reunindo quatro nomes do automobilismo — dois pilotos de diferentes categorias e dois jornalistas. O quadro trará uma análise aprofundada sobre o desempenho de pilotos e equipes nas principais categorias: Fórmula 1, Fórmula E, Indy, Stock Car, WEC e outras.

Com visões complementares, Reginaldo Leme aporta décadas de experiência jornalística e histórica, enquanto o piloto Nicolas Costa compartilha a perspectiva de quem vive o esporte dentro das pistas.

ehr00551
O novo quadro estreia em 2026, com exibição mensal dentro da programação do Papo de Paddock. (Foto: divulgação)

“Como novo integrante, me sinto honrado em fazer parte desse projeto, que certamente vai gerar muita repercussão”, comenta Reginaldo Leme. “Queremos debater, interpretar e contextualizar o que acontece dentro e fora das pistas, sempre com informação e opinião de quem vive o esporte de perto”, destaca Nicolas Costa.

Com a novidade, o Papo de Paddock reforça seu papel como ponto de encontro entre gerações de apaixonados por automobilismo, unindo tradição, informação e opinião com um olhar voltado para o futuro.

ehr00545
A atração, comandada por Ale Speitzzer com a coapresentação do muso Nicolas Giaffone, vai ganhar um novo quadro mensal de análises. (Foto: divulgação)

O novo quadro estreia em 2026, com exibição mensal dentro da programação do Papo de Paddock, que vai ao ar pelo BandSports (TV e YouTube), canal New Brasil (FAST TV e Internacional), streaming Newco Play e nos canais digitais do Grupo Bandeirantes.

Gente, eu amo Fórmula 1! Vou acompanhar tudo na minha smart TV de 98 polegadas.

