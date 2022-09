Pantanal – Furiosa com Solano, Juma se transforma em onça e mata o pistoleiro

A princesa pantaneira que acabara de chegar amoleceu o coração de todos à sua volta.

E a tão amada trama de Pantanal está chegando ao fim, mas os últimos capítulos estarão cheios de surpresas. Finalmente a paz irá reinar entre o casal Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuita Barbosa). A jovem aceitará voltar para a casa de seu sogro, José Leôncio (Marcos Palmeira), que emocionado, promoverá uma cavalgada com a netinha em seu colo , repetindo a cena de quando o seu filho nasceu.

Juma dará à luz a princesa pantaneira, como a pequena será chamada pelo avô, sozinha na tapera, como havia sido orientada pelo Velho do Rio (Osmar Prado). Após o nascimento de sua filha, a mulher onça ficará traumatizada com os acontecimentos que cercaram o parto e negará voltar para a fazenda de José Leôncio.

A jovem ficará extremamente estressada com a presença de Solano (Rafael Sieg), que estava fazendo o local de esconderijo, ela então virará onça e matará o pistoleiro.

Com o tempo, Juma voltará atrás e aceitará voltar para a casa de seu sogro, pronta para provar para todos que é uma nova mulher. A presença de sua netinha fará com que José Leôncio fique extremamente emocionado e sairá cavalgando com a menina e cumprindo uma tradição da família Leôncio.