Pais de Walewska falam sobre a morte da filha: “Lembrança”

Dona Aparecida e seu Geraldo Oliveira usaram as redes sociais para falar sobre o sentimento após a filha cair do 17º do prédio que morava no bairro dos Jardins, em São Paulo

Walewska Oliveira partiu desse mundo em uma morte bem estranha após cair do 17º do prédio que morava no bairro dos Jardins, em São Paulo. Seu país ficaram com a dor da perda da filha e não deixaram usar as redes sociais para contar detalhes sobre os dias difíceis que têm enfrentado. Dona Aparecida e seu Geraldo Oliveira fizeram uma carta aberta no perfil da ex-atleta.

“CARTA AOS FÃS E AMIGOS: ‘Foi com imenso sofrimento e pesar que nós, Geraldo e Aparecida, recebemos a notícia do falecimento precoce da nossa filha tão amada. Wal foi uma menina que nunca se afastou da sua origem, sempre humilde e cuidadosa com todos”, afirmaram no começo do texto.

Em seguida, eles fizeram um agradecimento. “Fica agora a lembrança da profissional competente, amiga fiel e filha muito amada que ela sempre será. Agradecemos a todos os fãs e amigos pelo carinho e confiamos em Deus para nos dar conforto e aceitação.”

“Pedimos orações e os melhores pensamentos para nossa menina. Amanhã (28/9), teremos a missa de sétimo dia da entrega da nossa filha amada Walewska ao Senhor.’ ASS: Geraldo e Aparecida”, finalizaram.