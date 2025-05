Padre Patrick responde à mãe de Virgínia após críticas envolvendo CPI das Bets

Socorro, Brasil! O babado foi forte e está rendendo nas redes! Tudo começou quando Margareth Serrão, a mãezona da influencer Virginia Fonseca, decidiu meter o bedelho no depoimento do Padre Patrick na famigerada CPI das Bets — aquela que tá mexendo com o mundo dos famosos e dos joguinhos online!

Sem papas na língua, Margareth soltou o verbo: “Mas agora até padre atrás de biscoito, de seguidores, de ganhar engajamento, está inseminando ódio. É o fim dos tempos mesmo!” Eita, minha gente! Jogou foi pesado!

Mas segura esse forninho porque Padre Patrick, com aquela batina de classe e uma dose de ironia sutil, não deixou barato e respondeu nos comentários do perfil Gina Indelicada: “À senhora, desejo apenas muita luz e sucesso. Não é o engajamento que paga as minhas contas. Logo, não estava atrás de biscoito.” Pá! Foi direto!

E ele não parou por aí, não! O religioso ainda mandou aquele elogio de respeito: “Gostaria de dizer que você tem uma família linda e que os respeito profundamente. Espero que usem da influência que possuem para fazer o bem, assim como deduzo que já façam, mas de uma forma diferente.”

E pra fechar com chave de ouro, soltou um recado BEM afiado, mas com toda aquela calma celestial: “Já que têm tempo, assista por completo o vídeo da CPI e se pergunte se em algum momento eu ofendi a sua família. Eu estive ali para alertar sobre jogo online, se você se sentiu ofendida em algum momento, peço desculpas, mas acho que não fui eu quem a acusou, foi a sua própria consciência. Deus abençoe.”

MEU DEUS! Quem viu, ficou em choque! Será que vem mais capítulo dessa novela? A internet tá fervendo!