Padre Patrick detona casas de apostas na CPI das Bets: “Vejo como ação criminosa”

Amores, fui conhecer o ateliê de uma amiga estilista na Urca. Gente, a diva arrasou em cada detalhe da decoração do estabelecimento, adorei! Eis que nos sentamos à mesa para tomar um pingado saborosíssimo e ela me mostrou um vídeo de um padre influencer em depoimento na CPI das Bets. Meu bem, ele simplesmente colocou as cartas na mesa e arrasou!

Bem, na manhã desta quarta-feira (21), o padre Patrick Fernandes concedeu depoimento voluntário à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets e não poupou críticas às casas de apostas, alegando que todas estão cientes dos impactos negativos que oferecem à população ao impedir que os usuários sejam premiados devidamente.

“Acho que não existe responsabilidade social por parte dessas casas de apostas. Eu não acredito que exista isso por parte deles”, disparou o sacerdote.

O sacerdote confessou que enxerga as bets como uma ação criminosa (Lula Marques/Agência Brasil)

Anteriormente, o padre chegou a comentar que recebeu diversas propostas para divulgar bets, mas que sequer cogitou aceitá-las, pois tem princípios íntegros e age com honestidade.

Durante o depoimento, padre Patrick Fernandes afirmou que considera as casas de apostas como uma rede de organização ilegal: “Eu vejo como uma ação criminosa por partes deles, das casa de apostas”

E completou destacando que as bets estão cientes da propaganda enganosa e agem intencionalmente para ganhar dinheiro com o vício em jogos de azar da população.

“Eles têm consciência de que ninguém tá ganhando dinheiro com aquilo que estão oferecendo”, finalizou o sacerdote.