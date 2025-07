Padre Omar fratura oito costelas após se envolver em grave acidente na Venezuela

Gente, estava revezando o leg press com uma amiga da Urca quando ela soltou uma bomba que apertou meu coração: o padre Omar sofreu um grave acidente após mais um dia de gravações de um documentário religioso na Venezuela. Assim que ela encerrou o assunto, fui correndo pegar meu iPhone para saber mais detalhes sobre o caso.

Acontece que, no último sábado (5), o padre Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor, de 46 anos, fraturou oito costelas após enfrentar um acidente de grandes proporções em uma estrada venezuelana. O sacerdote estava em uma van junto a equipe de gravações do documentário sobre a primeira missa na América Latina.

De acordo com informações do G1, mesmo com a situação preocupante causadas pelas lesões ósseas, o quadro de saúde do religioso é estável e ele permanece internado em um hospital local da Venezuela.

A van que o religioso estava capotou e todos que estavam no veículo foi atendidos às pressas (Reprodução/Instagram)

Durante o acidente, a van que o sacerdote e sua equipe estavam capotou algumas vezes, e todos os feridos receberam atendimento de emergência. No momento, não há notícias sobre o retorno do padre ao Brasil.

O projeto que o religioso estava participando é realizado em parceria com a Arquidiocese de Coro, no Estado de Falcón, e tem a intenção de evidenciar a relevância da tradição católica ao longo da história da América Latina, desde a celebração da primeira missa no continente.

Segundo a equipe do sacerdote, antes de se envolver no acidente, padre Omar visitou o Cristo Redentor de La Chapa.