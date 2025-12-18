Pablo Marçal declara apoio a Flávio Bolsonaro: “É o Bolsonaro que temos e o que muita gente sempre quis ver”

Pablo Marçal escolheu o caminho mais difícil. E escolheu de propósito. Ao declarar apoio a Flávio Bolsonaro, ele deixou claro que não está brincando de política nem ensaiando discurso para plateia confortável.

Sem querer magoar Jair Bolsonaro, Pablo foi direto ao ponto. Disse o que muita gente cochicha e poucos têm coragem de falar em voz alta. Esse é o Bolsonaro que sempre quisemos ver. O que se posiciona quando o risco é real e o alvo vem carimbado.

O encontro aconteceu em uma conferência de Marçal em Barueri. Foto: divulgação

E não é pouca coisa. Ter coragem, hoje, significa aceitar virar alvo número um do Lula e da máquina ideológica que gira em escala global. Isso aqui não é sobre animar campanha, não é sobre divertir eleitor. É jogo pesado. É cargo grande. Flávio é senador da República. E isso pesa. Muito.

Pablo fez questão de registrar. Flávio é um homem justo, um homem correto. E quando a esquerda bate, não bate com flor. Bate para derrubar. A resposta, segundo ele, não é recuo elegante nem silêncio estratégico. É guerra. Sem drama e sem vitimismo.

Pablo Marçal declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro: “Não querendo magoar o Jair, mas esse é o Bolsonaro que a gente sempre quis. É a coisa mais difícil do mundo a pessoa ter coragem, posicionar e virar alvo nº 1 do Lula e comunismo mundial. Nós vamos pra guerra juntos.” pic.twitter.com/IgGENVqx8r — Pri (@Pri_usabr1) December 18, 2025

O apoio vem com algo raro nesse meio. Compromisso. As portas estão abertas. Se houver custo, paga junto. Se houver desgaste, divide. Se a pancada vier no rosto, ninguém finge que não viu. Vai junto.

Pablo diz acreditar nesse coração. Acreditar de verdade. Apostar que Flávio pode fazer diferente do roteiro velho que cansou o país. E se tentarem enquadrar, isolar ou moer no grito, não será sozinho.

Tradução simultânea para quem entende de poder. Aqui não tem aplauso de longe. Tem trincheira. E ninguém entra fingindo que não sabe o preço.