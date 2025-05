Pabllo Vittar confessa que abriu o show de Lady Gaga com bronquite asmática

Amores, estava relaxando em meu sofá de veludo italiano enquanto fuçava a timeline de uma rede. E, entre uma curtida e outra, vi que a icônica Pabllo havia compartilhado um vídeo e fui ver sobre o que era… Meu bem, acabei descobrindo que a diva passou por um perrengue daqueles antes do Gagacabana.

Bem, acontece que Pabllo Vittar publicou um vídeo exibindo os bastidores da abertura para o megashow de Lady Gaga, realizado no último sábado (3), na Praia de Copacabana.

No registro, a cantora confessou que fez a apresentação enquanto ainda se recuperava de uma crise de bronquite asmática.

“Descobri que tava com bronquite asmática, por isso que eu tô quietinha. Agora uso até bombinha de ar”, revelou no vídeo.

Enquanto comunicava seu estado de saúde para os fãs, a drag raspava os cabelos para dar início à caracterização artística e se apresentar no Vivo Rio, um dia antes do ‘Gagacabana’.

“Eu quero raspar minha cabeça pra me montar, porque hoje é sexta-feira e amanhã tem show da Gaga. Amanhã eu abro o show da Gaga com o Club Vittar, mas hoje tem show no Vivo Rio”, declarou.

No sábado (3), dia do aguardado show de Lady Gaga, Pabllo fez uma apresentação de aquecimento para a diva pop, comandando as pickups como DJ.