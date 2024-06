Oruam revela que essa não é a primeira vez que ele e Luana Piovani entram em conflito: “Preconceituosa!”

Amores, após a notícia que o show do cantor Oruam, no Wehoo Festival, em Pernambuco, foi cancelado, logo após ele ter defendido o seu amigo e jogador de futebol Neymar Jr na treta com a atriz Luana Piovani, a respeito da suposta privatização das praias brasileiras, o trapper utilizou as suas redes sociais para, mais uma vez falar sobre Piovani.

Segundo Oruam, essa não é a primeira vez que ele e a atriz entram em conflito. A primeira vez foi quando o seu filho mais velho, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB e surfista Pedro Scoooby, resolveu sair de sua casa em Portugal e decidiu vir para o Brasil, morar com o pai.

“Não é a primeira vez que ela entra em uma comigo. Há meses atrás ela postou, quando o filho dela veio pro Brasil morar com o pai, que agora ele tava ouvindo artista delinquente, má influência, filho de traficante se referindo a mim”, iniciou o cantor, que explicou não saber nada sobre a possível privatização das praias: “Acho ela preconceituosa! Deixar claro também que eu não sei nada de privatização de praia, só apoiei o Neymar porque sou amigo dele, e vi ela falando dos filhos, é isso”.