Oruam jura que é nova Xuxa: “Quando uma criança me olha, ela quer usar o que eu uso”

Amores, estava curtindo o início do sábado na piscina de minha cobertura no Leme. Ao sair da água para me bronzear, decido dar uma espiadinha nas redes sociais, eis que vejo um vídeo em que um rapper super polêmico afirma que dita moda às crianças… Gente, ele acredita piamente que é a nova Xuxa desta geração, socorro!

Bem, após estampar a capa de uma das revistas mais relevantes do mundo, a britânica Dazed, o rapper Oruam, de 24 anos, usou as redes sociais para rebater as críticas que tem recebido por ter representado o Brasil em um ensaio fotográfico polêmico e garantiu ser referência para o público infantil.

O rapper afirmou ser referência para o público infanto-juvenil brasileiro (Dazed/Pedro Napolinário)

“Há uma semana, fui capa da revista DAZED, o que gerou muita polêmica nas redes sociais. Muitas pessoas dizendo que eu não merecia estar ali, outros artistas desmerecendo minha presença, dizendo que eu não deveria estar representando o Brasil”, iniciou o cantor.

A presença de Oruam na capa da revista renomada internacionalmente ganhou repercussão negativa por ter ocorrido na mesma semana em que se completam 23 anos do assassinato do jornalista Tim Lopes, crime cometido por Elias Maluco, traficante que o rapper tem tatuado no peito.

Ao promover Oruam, a reputação da revista britânica entrou em cheque (Dazed/Pedro Napolinário

“A revista gringa entendeu que eu represento o Brasil e me convidou para participar disso. Pessoal, isso é o racismo estampado na sociedade e que as pessoas não veem”, afirmou.

No mesmo vídeo, o MC acrescentou que as crianças se espelham em seu estilo e que, ao não valorizá-lo, as marcas perdem sua influência e alcance midiático.

“As grandes marcas não entendem que estão perdendo. Porque, querendo ou não, eu represento o Brasil. Uma criança, quando olha para o Oruam, quer usar o que o Oruam usa… isso é representatividade. As pessoas nos olham e se identificam”, reforçou.

Na semana em que completa 23 anos do assassinato de Tim Lopes, Oruam posou com uma ‘arma’ feita com itens fotográficos (Dazed/Pedro Napolinário)

O rapper revelou que tem acompanhado a rejeição pública nas redes sociais que tem sofrido ao posar para a Dazed.

“Eu vi muitos vídeos de pessoas dizendo que eu não merecia estar ali. Associando as marcas ao Comando Vermelho. Isso é racismo estampado. Eu sou artista, sou cantor e vivo da minha música”, disse.

Osklen vestiu o rapper para o ensaio fotográfico e foi massacrada por internautas (Dazed/Pedro Napolinário)

Oruam também recordou que uma marca publicou uma foto sua, mas, após receber críticas massivas dos internautas e acusações de estar apoiando o crime organizado, decidiu apagar a postagem.

“A Osklen postou postou uma foto minha, o que gerou muitos comentários e críticas associando ela ao Comando Vermelho. Ela apagou a foto em seguida, mas não entende que está perdendo.”

E seguiu detonando a marca, exaltando sua relevância como artista para os jovens brasileiros: “Com todo respeito, quem usa Osklen hoje em dia? Agora, coloca o Oruam pra usar Osklen pra ver se todo mundo não vai começar a usar Osklen”, completou.