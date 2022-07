Orochi tem BMW atacada e alfineta: “Tô vendo vários falando que eu não paguei o programa”

Rapper mostrou nos stories do Instagram uma mulher subindo em cima de seu carro e arrancando os parabrisas

Caros, leitores, acho que já falei de Orochi para vocês algumas vezes na semana passada, não? Pois bem, olhem eu aqui de novo. O rapper mostrou nos stories a imagem de uma mulher loira subindo em cima do seu carro e arrancando os parabrisas. O cantor ainda alfinetou que já estava prevendo que a mídia ataca dizendo que ele não teria pago o programa, mas a loira estava seguindo o carro depois de um show.

“Não pode nem deixar o carro estacionado que vem uma mandada pelo inimigo destruir nossas conquistas… Já to vendo vários fds falando que eu não paguei o programa, vocês são malucos, essa doida veio seguindo nós após um show… Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quem souber o nome dessa pessoa me avisem, porque eu vou processar essa doente”, escreveu o cantor diante do vídeo da mulher.

Vale lembrar que na semana passada o cantor alegou racismo quando o acusaram de maus-tratos aos animais, diante a pitbulls que ficavam na porta de sua casa e chegaram a atacar alguns moradores do bairro.

“Você queria mídia agora vai ter de maluca, alucinada, ainda vai ter que pagar o conserto”, escreveu Orochi sem saber a identidade da jovem que atacou a sua BMW azul.