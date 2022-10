Óculos usados por Jeffrey Dahmer estão à venda por R$800 mil

Taylor James, colecionador de itens raros, declarou que está vendendo algo precioso do seu acervo

Se tem uma coisa que está levando as pessoas à loucura é a série de maior sucesso no mundo: Dahmer, Um Canibal Americano. Acontece que um colecionador de itens raros, Taylor James, anunciou que está leiloando um item raro da sua coleção de bizarrices e trata-se do óculos usado pelo assassino em série, Jeff Dahmer.

Os óculos de aro em metal de cor dourada e aparência retrô são a marca registrada do serial killer e de acordo com o site TMZ, o colecionador está disposto a vender os óculos por US$150 mil, o valor que corresponde a R$810 mil.

As más línguas contam que além dos óculos o colecionador também tem cartas, uma bíblia, talheres e fotos da família do assassino. Para quem não sabe ele foi condenado à prisão perpétua em 1992, mas foi morto pelas mãos de outro detento ainda preso.