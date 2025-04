Gente, estou aqui me arrumando para dar uma caminhada na orla de Ipanema, quando minha amiga do Leme me manda um vídeo da novela das sete que foi ao ar nesta sexta-feira (18).

Acontece que um trecho do capítulo de ontem (18) de Volta por Cima (TV Globo) rapidamente viralizou nas redes sociais. A cena mostra Roxelle que vive uma relação abusiva com Gerson e está sendo mantida em cárcere privado, faz o sinal universal de socorro para avisar outras mulheres que está sofrendo violência doméstica para chamar as autoridades.

O sinal universal de socorro é feito levantando a mão com a palma voltada para fora, dobrando o polegar para dentro e fechando os outros dias por cima. Ele indica que aquela pessoa está passando por uma situação de perigo ou violência. O gesto foi criado pela Canadian Women’s Foundation durante a pandemia para ajudar mulheres em situação de risco.

Roxelle aproveitou que Gerson a levou para jantar e viu uma chance de ouro para consegui espacar das garras dele. Ela acaba esbarrando em uma mulher quando estava indo ao banheiro, acompanhada do noivo, e pelas costas fez o sinal. As mulheres identificam o gesto da loira e em seguida, vão avisar o gerente do ocorrido, que chamará a polícia. Assim que os agentes da lei chegam ao local, a jovem revelou todos os momentos de terror que viveu na mão dele.

“Olha, esse homem aqui, o meu noivo, Gerson Barros… Ele tá me mantendo coagida nesse restaurante! Pior! Até ontem, ele me deixou em cárcere privado. No haras da família, num quartinho! Sem falar que ele tirou o meu celular, pra manter incomunicável, afastada da minha família e dos meus amigos.”

Essa cena da novela das sete viralizou rapidamente nas redes sociais. “A Roxelle fazendo o sinal de socorro. Claudia Souto [autora da trama] ensinando tudo. Essa novela é muito necessária”, elogiou uma internauta no X (ex-Twitter) . “Acho colocarem a Roxelle pedindo ajuda fazendo o sinal. Muitas mulheres que assistem podem não saber”, escreveu outra. “Essa novela não cansa de ser boa e necessária”, comentou um internauta.