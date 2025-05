O que aconteceu com Laura Muller? Por que ela saiu do Altas Horas?

Amores, estava fazendo hidratação capilar no salão de beleza mega requisitado de uma amiga do Leme. E como sou cliente VIP, fui atendida por ela. Eis que durante o processo, ela me contou que, após três anos fora do Altas Horas, a badalada sexóloga vai retornar em uma participação especial que promete muita nostalgia.

Bem, em comemoração aos 25 anos de história, o programa Altas Horas vai exibir uma edição com muita nostalgia. E entre as presenças ilustres que vão compor a celebração comandada por Serginho Groisman, está a sexóloga e colunista da Folha de S. Paulo, Laura Muller, que entre 2007 e 2022 apresentava um quadro fixo na atração global.

Três anos após deixar o Altas Horas, segundo a coluna F5, Muller vai revisitar sua trajetória marcante — que tirava dúvidas da plateia sobre sexo de uma forma acolhedora e atualizada — no quadro ‘Memórias Altas Horas’.

Após a pandemia, o programa de Serginho Groisman sofreu algumas reformulações e o quadro da sexóloga perdeu espaço

Afinal, o que levou Laura Muller a deixar o programa da Globo após 15 anos?

Acontece que, com o distanciamento social originado pela pandemia, o Altas Horas começou a ser gravado na casa de Serginho Groisman, que recebia os convidados na modalidade online, e o quadro fixo da sexóloga foi perdendo espaço.

No auge da covid-19, em 2020, Muller fez uma breve participação (online) para tirar dúvidas sobre relações sexuais na pandemia.

Com o fim da pandemia, o programa sofreu diversas reformulações, entre elas o fim do quadro comandado pela sexóloga.

Laura celebrou o convite de Serginho Groisman nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

E por onde anda a sexóloga?

De acordo com a Gazeta de São Paulo, por ser pré-diabética, durante a pandemia Laura Muller trocou os holofotes da TV pelo sossego de um sítio na Serra da Canastra, em Minas Gerais. No entanto, apenas em 2022, a sexóloga deixou o Altas Horas.

Atualmente, Laura segue atuando como psicóloga, escrevendo livros e textos para colunas, criando conteúdos sobre sexualidade para as redes sociais e promovendo palestras sobre temas considerados tabus.