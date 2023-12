O namorado da Juliette todo apaixonadinho dizendo que ela sempre vai ser a melhor escolha que ele fez!

Awnnnnn, que coisa mais linda, genteee! Olha só que homenagem mais fofa que a Juliette ganhou do namorado Kaique Cerveny nas redes sociais neste domingo (31). O atleta profissional de Crossfit fez uma declaração pra lá de fofa e romântica para sua amada.

“Você será sempre minha melhor escolha”, escreveu ele na legenda do seu post no Instagram. As fotos escolhidas pelo atleta na postagem são da festa de Réveillon Amoré, na Praia de Maracaípe, em Pernambuco, que aconteceu na noite deste último sábado (30).