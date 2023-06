O motivo que afastará Maria Beltrão do “É de Casa” será a realização de uma Abdominoplastia

A apresentadora global diz estar insatisfeita com o seu corpo

Gente, parece que o motivo do afastamento da Maria Beltrão do programa “É de Casa” será por conta de uma cirurgia plástica que a apresentadora irá fazer no período de suas férias de 30 dias.

Nesta segunda-feira (26), ela fará uma abdominoplastia no Rio de Janeiro.

A jornalista comentou que nem mesmo a perda de peso e as atividades físicas na academia foram suficiente para resolver a insatisfação com o próprio corpo. “ Prometi que nas minhas primeiras férias faria a operação”, disse.

A cirurgia será a oportunidade perfeita para resolver a flacidez na barriga que incomoda Beltrão.

“Depois que entrei na menopausa, reparei que minha barriga ficou com um formato diferente, mais caída, flácida” comentou.

A apresentadora explicou como será o processo de sua recuperação: “O médico disse que as duas primeiras semanas são dolorosas, com dreno e praticamente sem fazer nada. Na terceira semana, você ainda tem que continuar bem paradinha e ter limitação de movimento. Vou ficar quietinha.”, esclareceu a jornalista.