” O melhor reality de talentos do mundo está de volta!” , confirmou Boninho sobre a volta do The Voice Brasil

Gente, estou aqui comendo uma belíssima tapioca de parma e queijo brie no rootfop do Novotel Leme e tomando um cappucino de nutella, quando recebo um print de uma das minhas fofoqueiras sobre o Boninho.

Acontece que o ex-diretor da Globo finalmente rompeu o silêncio e confirmou que irá dirigir o The Voice Brasil. Nesta última sexta-feira (6), ele publicou em seu Instagram uma imagem do programa com a seguinte legenda: “O melhor reality de talentos do mundo está de volta!”

Essa publicação foi feita poucos dias após Boninho evitar comentar sobre o projeto. Mesmo com a emissora ter anunciado a retomada do formato em parceria com a Disney Plus, ainda assim, ele preferiu se esquivar ao ser questionado sobre a atração. “Tem que deixar o SBT falar sobre isso”, declarou ele durante a 32ª edição do Prêmio da Música Brasileira, realizada no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o tom escorregadio usado por Boninho levantou dúvidas sobre a real situação da parceria entre ele e o SBT. Como sabemos, o diretor não tem um contrato de exclusividade com nenhuma emissora, mas ele também está negociando com a Record para desenvolver novos formatos –inclusive um reality de confinamento previsto para 2026.