 “O Lucas pra mim nem existe”, afirmou Kally Fonseca ao negar seu envolvimento com os vídeos íntimos que foram vazados do influenciador com o seu affair

Amores, vocês já sabem que um vídeo íntimo que Lucas Souza e seu ex-namorado Laéllyo Mesquita fizeram, foi exposto neste último sábado e ele está dando o que falar nas redes sociais. Sendo acusada de vazar o vídeo, a cantora Kally Fonseca, decide se pronunciar sobre o caso na manhã desta terça-feira (11/06), e discutir com o famoso.

Sem se preocupar com nada, a cantora negou ter sido a responsável por vazar o vídeo de seu ex-colega de A Fazenda.

“Já acordei e já vi umas matérias aí com meu nome. Enquanto não mexia no meu pé, eu estava calada. Saiu uma matéria na Sonia Abrão, que um jornalista disse que eu, Kally Fonseca, possivelmente tinha vazado o vídeo”, começou kally.

“Meu amor, eu nunca quis vazar coisas particulares minhas na internet, quanto mais algo do Lucas Souza com o Laéllyo. Chega nessa internet do povo se fazer de santo e sonsa, até quando isso? O Lucas pra mim nem existe, muito menos eu soltar intimidade do Lucas. A minha amizade com o Laéllyo, ele não precisava nem me enviar vídeos, porque eu presenciava as coisas”, complementou ela.

“Vocês acham que eu ficava transtornada em A Fazenda por qual motivo? Porque eu sabia de muita coisa mesmo e não poderia abrir minha boca. Vocês não sabem é de nada, vocês compram personagens. O segredo que eu sei não é esse não, são piores, porque eu tenho amor à minha paz de espírito. Sabe o que eu estou fazendo da minha vida? Shows! E eu lá vou querer saber de Lucas e Laéllyo?”, finalizou a ex-Fazenda.

