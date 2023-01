“O Brasil queria te tirar”, dispara Fred Nicácio para Gabriel Tavares

Médico disse que o Brasil está triste por ter que eliminar ele ou Marília do Big Brother Brasil e que queria eliminar o modelo

Olha ele! Depois de ontem (23), acredito que Fred Nicácio tenha ganhado muitos fãs nas redes sociais, pois o muso atacou Gabriel Tavares sem medo de retaliação. O médico disse que o Brasil está triste por ter que eliminar ele ou Marília do BBB e que queriam tirar Gabriel do reality da Globo.

“Questão de essência, caráter e escrúpulos. São muito diferente os nossos. Isso é rachado bem de longe. As atitudes dele vieram mostrando isso, não é só uma sensibilidade minha são de muitas pessoas. Muitas pessoas percebem isso. Independente do que rolou ontem do relacionamento dele. Não vou entrar nesse mérito. O assunto é você. Você veio pra cá com um jogo sujo, jogo baixo. Todo mundo do nosso quarto percebeu isso. Como você fez pra mexer alguns pauzinhos. Você foi chamando um por um pra tentar falar e tentar comunicar”, iniciou Fred.

Nicácio ainda completou: “Você foi o único que chegou pra conversar sobre o jogo comigo. Eu falei: ‘vou deixar esse cara falar porque peixe morre pela boca’. E dito e feito! E eu falei: ‘você tá se explicando comigo, porquê? A gente não é do mesmo grupo, do mesmo quarto’. E aí quando você continua falando que eu sou um cara coração, aberto, caloroso e que você é um cara mais frio. Beleza. Você disse: ‘Eu calculo estratégias, arco esquemas’. Você começou a vomitar coisas que você é. Eu falei pra Sarah e pro Gabriel que caráter não se cria em 5 minutos de jogo. A gente vem com isso de fora e empresta aqui dentro. Porém eu não tenho como emprestar qualidade ou defeito meu que não seja lá fora. E você já veio mostrando que estava em um limite superior disso. Você já chegou mostrando o que você é lá fora também. Isso não combina comigo, porque isso é essência. Isso é fundamental pra existir qualquer tipo de relação. Eu falei isso tudo com meu grupo. Eles estão cientes”, finalizou.