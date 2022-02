”O ano que eu entro flopa”, dispara Barbara sobre ‘BBB’

Desconfiada que o programa “flopou”, a sister lamentou entrar nesta edição!

Força guerreira! Durante a festa do ‘BBB22’, nesta última sexta-feira, (4), Barbara foi para sala e lamentou que demorou muito tempo para entrar no programa, e agora ele está flopado — gíria que representa que algo falhou.

“Ixi, flopou o BBB, é isso? Eita, tanto tempo para entrar nesse programa, o ano que eu entro é o ano que flopa!”, lamentou Barbara sozinha.

“Tanto tempo pra entrar nesse programa, o ano que eu entro é o ano que flopa” KKKKKK #BBB22 pic.twitter.com/UOlobKmijb — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 5, 2022

E realmente, está indo pro buraco, mas não é por falta de esforço do Boninho viu? Porque ele está colocando dinâmicas para apimentar o jogo, mas os brothers não se esforçam nem um pouco. As tretas que acontecem são sempre apaziguadas pelo sindico e coach da paz, Tiago Abravanel. Será que a casa de vidro vai ajudar?!

Mas uma coisa eu tenho que falar, porque não sou baú: a Barbara está lamentando, mas ela é muito frouxa. Afinal de contas, no quarto Lollipop ela fala de Deus e o mundo, mas fora dele se faz de santa. Bota a cara no Sol, linda! Cadê a braba que bateu no Tadeu Lenhardt?

E mais tarde, enquanto Eslô estava caída no chão da sala, a sister a arrastou e Jade alertou que isso pode dar expulsão. A mocinha não gostou e foi para o quarto chorar. Como sempre né?