O amor venceu! Galinha Pintadinha e Galo Carijó se reconciliam durante evento em São Paulo

Amores, um casal super fofo dos desenhos animados superou a crise! Depois de semanas de suspense e muitas teorias nas redes sociais, finalmente o casal mais amado do universo infantil voltou. A Galinha Pintadinha e o Galo Carijó protagonizaram uma cena digna de final de novela neste domingo (18), durante um evento especial na Roda Rico, em São Paulo.

O casal mais amado das crianças deu um show de reconciliação nos céus de São Paulo. (Divulgação | Access Mídia)

Eles estavam separados desde o dia 1º de abril, data que foi marcada por um cocoricó mais alto que o normal e os dois passaram por um período de silêncio. Os galinhos estavam sem gravar vídeos juntos e evitando até aparições públicas, deixando os fãs inconsoláveis e as crianças inconformadas.

Mas bastou o clima romântico da roda-gigante, a vista das alturas da capital paulista e uma surpresa do Galo Carijó para mudar tudo: ele apareceu com um buquê de flores, cantou uma serenata emocionada e ainda fez uma performance musical digna de palco principal do Galinheiro Fest. O gesto amoleceu o coração da Popó, que não resistiu à cantoria do galo apaixonado e aceitou ele de volta. E o meu coração ficou quentinho com essa reconciliação.

Depois de um sumiço suspeito, o casal ressurgiu mais apaixonado do que nunca. (Divulgação | Access Mídia)

O momento foi registrado por centenas de fãs mirins, que vibraram com o abraço dos personagens e pediram bis. Já os adultos se emocionaram com a volta do casal símbolo de harmonia, parceria e muito ritmo no mundo infantil. O momento foi eternizado com uma projeção do casal nos 91 metros da roda gigante mais alta da categoria na América Latina. É isso, o Brasil voltou a acreditar no amor!