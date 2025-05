“Nunca vi tanta imprensa aqui como no dia da Virgínia”, confessa senador Eduardo Girão

Gente, estava aproveitando o sol escaldante de Ipanema para colocar o bronzeamento natural em dia. Subi para a cobertura de meu apê com drinks sem álcool nas mãos para desfrutar a vitamina D que os raios solares dispõem. Eis que, durante o relaxamento, acessei as redes e soube que um senador falou poucas e boas sobre a pouca atenção da mídia na CPI das Bets.

Bem, durante a entrevista ao ‘Na Lata com Antonia Fontenelle’, o senador Eduardo Girão (Novo) apresentou críticas à falta de cobertura jornalística na CPI das Bets, e reforçou que, apenas no dia do depoimento da influenciadora Virgínia Fonseca, a mídia demonstrou interesse em comparecer ao Senado para acompanhar a comissão.

O político confessou que ficou impressionado com a grande presença de jornalistas e fotógrafos dedicados a registrar os depoimentos da apresentadora do ‘Sabadou’.

“Eu nunca vi tanta imprensa aqui no Senado como na semana passada, na história da Virgínia. Foram muitos repórteres amontoados”, relembrou.

E continuou: “Mas no dia seguinte [no depoimento de Rico Melquíades], já não tinha mais ninguém.”

Girão desabafou sobre a ausência de cobertura da mídia na CPI das Bets (Reprodução/YouTube)

Por fim, o parlamentar criticou a falta de interesse da mídia em cobrir o desenrolar da comissão contra casas de apostas.

“Para você ver como os valores estão invertidos na própria mídia e com denúncias graves. Eu não sei se tá todo mundo dominado, no aspecto do patrocínio que essas bets têm”, completou.