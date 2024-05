Novela injustiçada de Manoel Carlos, ‘Viver a Vida’ estreia dia 22 de julho no Viva

Minhas noveleiras me ligaram assim que souberam que Viver a Vida vai entrar com tudo no Viva. A trama de Manoel Carlos, de 2009, substitui América e irá ao ar de segunda a sábado, a partir das 22h50. Já estou me programando para juntar todas as minhas fofoqueiras no dia 22 de julho.

Viver a Vida substitui América no horário das 22h50, de segunda a sábado, com maratona aos domingos, a partir das 19h.

E sim, para quem não sabe, essa é a novela sobre Helena, Taís Araújo, uma jovem modelo que decide se despedir das passarelas para viver um romance com Marcos, José Mayer. O romance não é bem visto pela filha de Marcos, a modelo Luciana, Alinne Moraes, que conta com o apoio de sua mãe, Tereza, Lilia Cabral.