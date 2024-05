Nizo Neto relembra a morte trágica do filho: “Causou enorme sofrimento”

Caiu uma lágrima aqui, e aí? Nizo Neto usou suas redes sociais para relembrar do seu filho, Rian Brito, que completaria 34 anos. Vale ressaltar que o filho do ator faleceu aos 26 anos em 2016.

Em um post nas redes sociais, ele falou sobre a dor de perder um filho tão cedo. “Hoje Rian faria 34 anos. Inacreditável como o tempo passa. Depois do que aconteceu cheguei a me questionar se não teria sido melhor não ter tido ele pra evitar ter acontecido essa tragédia que causou esse enorme sofrimento à tantas pessoas. Sei que foi um pensamento egoísta, mas instintivo. Refletindo melhor cheguei a conclusão que não. Não me arrependo de nada. Os 26 anos que vivemos juntos só me faz lembrar do filho querido que ele foi. Bom caráter, talentoso, inteligente e um grande companheiro. Lembrar da sua voz e daquele sorriso me dá muita tristeza, mas enche meu coração de orgulho. Te amo sempre, filho querido”, disse ele.

Rian Brito foi encontrado sem vida em uma praia no Rio de Janeiro após ficar alguns dias sem contato com a família. O caso aconteceu em 2016. Na época, ele tomou quatro doses de Ayahuasca, que pode causar alucinações, e a família informou que ele teve um surto psicótico. O rapaz era fruto do relacionamento de Nizo com a atriz e cantora Brita Brazil.