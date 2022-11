Nivea Stelmann aparece abalada nos stories: “Vi a morte de perto”

Atriz passou por uma turbulência violenta durante uma viagem de volta para os Estados Unidos

Deus me free! Nívea Stelmann contou detalhes dos momentos mais apavorantes que viveu dentro de um avião na volta para os EUA. A musa disse que viu a morte de perto e contou que sua filha foi arremessada com o episódio dentro do avião. Socorro!

“Ontem a nossa viagem de volta do Brasil, não foi nada agradável, ao contrário, eu estou ainda em estado de choque”, iniciou.

E a musa ainda dá detalhes do que aconteceu ao lado da filha, Bruna, e do marido, Marcus Rocha. Já tava na metade do caminho, eu acho, a gente passou por uma turbulência que eu nunca passei por uma turbulência como essa em toda a minha vida, já peguei várias turbulências diferentes, avião arremetendo, mas uma turbulência igual a essa, parecia que o avião tava caindo mesmo.O avião despencou não sei quanto tempo, mas aquilo pra mim, parecia uma eternidade… eu vi a morte de perto, to muito abalada, meu marido ficou de boa depois, meu filho tava em outro avião, tava eu Bruna e o Marcos, eu e a Bruna tava sem cinto”, disparou.

“Só vi minha filha voando, como filme, vi várias pessoas na minha frente voando, to com a imagem da Bruna assim, ela tava com uma calça rosa e a calça dela passando pelo meu olhar, rezei todas as rezas que eu sei, pedi muito, vi as pessoas na frente também voando, teve uma senhora que até quebrou um braço… Um barulho, uma barulheira, como se tivesse em uma estrada, copo voando, foi horrível, então assim a importância do cinto”, comentou ela.