Niina Secrets e seu marido estão á espera de uma menina

Gente, eu sei que faz duas semanas que descobrimos que uma das blogueiras mais famosas do Brasil está grávida, lembro que chorei horrores com o vídeo dela e do marido, Gui Oliveira anunciando a grande novidade.

Eis que eu estava olhando as homenagens de Dia das Mães no meu Instagram e me deparo com um vídeo do chá revelação da influenciadora. O casal levantou a tampa de uma caixa e descobriram que estão esperando uma menina.

Na legenda do vídeo, Niina escreveu na legenda: “E o baby SECRETS é… por esse ninguém esperava, é MENINAAAAAA!”