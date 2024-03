Nicole Bahls fala sobre gafe com Pelé

Prestes a estrear no Multishow, Nicole Bahls não esconde que está pra lá de emocionada em ter um programa para chamar de seu a partir do dia 11 de março. Em entrevista à Caras, ela contou detalhes sobre o que esperam os seus fãs e revelou detalhes sobre a gafe com Pelé.

“Estou ansiosa era meu maior sonho ter um programa meu no multishow e ele traz muito de mim, foi gravado em casa e isso ainda tem um valor mais sentimental. Me sentindo realizada como apresentadora e daqui pra frente quero aprender mais e mais”, celebra.

Já sobre Pelé, ela declara: “Não vejo as críticas e brincadeiras sempre com bons olhos, elas nos ajudam ficar mais atentas, [a maioria] são construtivas. Pele é o nosso Rei Brasileiro, merece todo carinho e respeito, me perdi, mas confesso que ele sempre continuará sempre vivo em nossos corações”, explica.