Nicole Bahls dá baile na Globo, nega BBB26 e cutuca geral: contratos primeiro, confusão depois

Nicole Bahls resolveu aparecer no Prêmio Multishow como quem já sabe que vai virar pauta, print, fofoca, repost e análise de especialista em reality. Vestida de vermelho explosivo, mais acesa que sinal de alerta, a musa chegou distribuindo sorrisos e ferindo egos só com a existência, Gabriel Vaquer da Folha que o diga…

Mas a internet, que não tem um minuto de paz, já queria saber: vai pro BBB26 ou não vai?

E Nicole, meu bem, com a tranquilidade de quem conhece o poder da própria agenda, respondeu elegante e ligeiramente afiada: não vai. Não foi chamada. E, mesmo que fosse, não poderia ir porque tem contratos. Ou seja, recado dado e bem dado, sem precisar levantar o tom. A patifaria veio só no olhar.

Segundo ela, janeiro já está amarrado em compromissos publicitários. E entrar na casa do BBB? Só se fosse pra ensinar o povo a passar iluminador. Porque atrapalhar trabalho, dinheiro e oportunidade, isso ela não quer nem por decreto. Prioridades, né, bebê.

Nicole disse que está com agenda muito corrida. Foto: reprodução/Instagram

Mas calma, não é porta fechada. Nicole fez questão de lembrar que sua participação na Dança dos Famosos foi um marco, um divisor de águas, e praticamente um troféu de aprovação popular. Uma das mais queridas, diga-se de passagem. Luciano Huck entregou a chance, e ela sambou com unhas, sobrancelhas, harmonia facial e força de vontade.

Agora, Bahls joga mais charme: quer novos trabalhos na Globo. Disse que existem conversas, possibilidades, burburinhos, uns e outros entendimentos. Ela quer, eles querem, e alguém aí precisa só bater o martelo porque o Brasil grita por mais Nicole em horário nobre.

Enquanto isso, o BBB26 promete: casas de vidro simultâneas, grupo de veteranos, torcida surtada e dinâmicas para substituir participantes. Uma bagunça deliciosa. Mas Nicole não entra nessa farofa, não. Essa pantera só mergulha quando a água é cristalina e o contrato é polpudo.

A verdade, meu bem? Nicole Bahls não entra em reality. Reality que entra em Nicole se ela quiser.