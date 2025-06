Neymar renova contrato com o Santos até 2026

Amoreees, é oficial: Neymar vai continuar no Santos até dezembro de 2026. A informação foi confirmada no programa “Esportes Record” na noite deste domingo (8). O craque, que voltou ao time da Vila Belmiro em janeiro deste ano após 12 anos fora do país, tinha contrato só até o fim de junho, mas decidiu estender o vínculo.

Segundo o repórter Fabiano Farah, a renovação só aconteceu depois que o clube entrou em acordo com Neymar pai, que cuida da carreira do jogador. O Santos parcelou os direitos de imagem dos primeiros cinco meses — cerca de R$ 95 milhões — até o fim de 2026, o que destravou a negociação. Além disso, o salário do camisa 10 também foi reajustado e agora gira em torno de R$ 4,14 milhões por mês.

Mas, calma: Neymar ainda não vai voltar aos gramados. O atacante testou positivo para COVID-19 neste sábado (7) e vai tirar férias nos Estados Unidos entre os dias 13 e 26 de junho. Só depois ele retorna ao Brasil para assinar oficialmente a renovação.

Com a torcida animada e contrato renovado, o retorno de Neymar ao futebol brasileiro promete esquentar a próxima temporada.