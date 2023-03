Neymar perde cerca de 5,6 milhões de reais em uma partida de pôquer

O jogador, que está de repouso pós-operatório, gravou um vídeo simulando o choro ao som do meme da flauta desafinada.

Amores, tudo bem que todo esse dinheiro pro Menino Ney é dinheiro de balinha, mas será que o gato não tinha um passatempo menos caro para se divertir enquanto se recupera da cirurgia no tornozelo que fez recentemente? Afinal,com esse dinheiro que ele perdeu brincando em um cassino on-line, ele poderia muito bem pagar um pouco dos impostos que ele está sonegando.

Para quem não está entendendo nada, nesta quarta-feira (29), tem viralizado um vídeo do jogador do Paris Saint-Germain simula um choro, após ter perdido 1 milhão de euros em uma partida de pôquer, o que, na cotação atual, é o que vale a cerca de 5,6 milhões de reais.

Na verdade, o vídeo que está viralizando é um dos trechos da live que o jogador realizou nesta terça-feira (28), em seu perfil no facebook, enquanto fazia duas apostas virtuais. Com direito a uma dancinha triste ao som do meme da flauta desafinada, o vídeo do jogador tem arrancado boas risadas de seus fãs, que assim como eu, tem a certeza que esse dinheiro não fará muita diferença na conta de Neymar.