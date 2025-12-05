Netflix prestes a comprar a Warner? O que ninguém está te contando sobre a negociação mais bombástica de Hollywood

O mundo do entretenimento está em choque, meu bem. Não é todo dia que você acorda e descobre que a Netflix, aquela mesma que começou enviando DVD pelo correio, está a um passo de virar dona da Warner Bros. Discovery, detentora de DC, HBO, CNN, Harry Potter e um catálogo mais pesado que mala de perua voltando da Europa.

Sim, amor. A Netflix venceu o leilão. E agora negocia sozinha para engolir um dos maiores conglomerados de mídia do planeta.

Mas aqui vem a parte que quase nenhum portal explicou.

A oferta gira entre US$ 28 e 30 por ação, com um “breakup fee” de US$ 5 bilhões caso os reguladores bloqueiem a compra. Um troco? Não, amor. Uma bomba nuclear corporativa.

O problema é outro: se a maior plataforma de streaming do planeta comprar a dona da HBO Max, da DC e de CNN International, o mercado derrete.

A aquisição do estúdio Warner Bros. e da HBO Max pela Netflix pode enfrentar oposição antitruste da Justiça dos EUA. Foto: reprodução/Reuters

Cineastas, produtores, sindicatos, legisladores. Todo mundo já está em pânico. E pedindo investigações antitruste pesadíssimas.

O plano da Warner Bros. Discovery era se fatiar:

A) uma empresa só para entretenimento

B) outra para não-ficção e TV tradicional

Isso estava programado para 2026. Mas a Netflix apareceu no baile antes da hora. Ou seja: a venda está atropelando uma reestruturação gigantesca que ainda nem aconteceu. Bagunça institucional? Temos.

A rival Paramount Skydance disse que a venda foi parcialmente direcionada para favorecer a Netflix.

Sim, amor. Acusaram a Warner de “tendência” no leilão. E a Paramount já enviou cartas para os reguladores dizendo: Isso não pode passar. Se passar, adeus competitividade. Adeus equilíbrio do audiovisual. Enlouquecida essa briga de conglomerados.

Legisladores republicanos já fizeram pressão ao Departamento de Justiça, ao FTC e à Procuradoria-Geral dos EUA. O motivo? O temor de que a Netflix, já dominante no entretenimento cultural, se torne também dominante em, distribuição, publicidade, TV linear e cinema tradicional. A palavra do momento é uma só: oligopólio.

O que eles querem dizer é simples: “Netflix, você já manda demais. Chega.”

Se o negócio for confirmado, a Netflix assumirá a HBO Max, responsável por marcas gigantes como Harry Potter e DC Comics. Foto: divulgação

E se a operação concluir ninguém está preparado. A Netflix assumiria a operação TOTAL da Warner, incluindo: estúdios físicos, departamentos de produção e distribuição, canais lineares como TNT, TBS e CNN, todo o catálogo HBO, todo o catálogo de cinema e universos como DC e Harry Potter

Sim, a Netflix pode virar dona do Batman, do Superman, da HBO, dos dramas da CNN e de qualquer reboot de Harry Potter que vier aí. Imagine o poder da mulher.

A Netflix sempre preferiu crescer com, produções próprias, licenciamento isolado e modelos híbridos de exibição. Comprar a Warner significa mudar sua própria identidade. É como se a Netflix estivesse dizendo: “Cheguei no topo. Agora eu compro o prédio inteiro.”

A crítica mais profunda é esta: Se a Netflix virar dona da Warner, todos os outros players viram coadjuvantes. E isso não é fofoca de fã. É preocupação econômica real.

O mercado pode, perder diversidade, perder concorrência, perder filmes independentes nos cinemas, perder força sindical, perder janelas tradicionais de exibição. É o maior rearranjo de poder desde a fusão Disney-Fox.

A Warner Bros. Discovery está agora na segunda rodada de seu leilão, e pode anunciar um vencedor ainda esta semana. Foto: reprodução/Reuters

Se a compra for aprovada, não é só Hollywood que muda.

É o ecossistema inteiro do entretenimento global.

A Netflix deixa de ser plataforma.

Vira império.

A Warner deixa de ser estúdio.

Vira peça de tabuleiro.

E nós, meros mortais, viramos plateia privilegiada desse colapso glamouroso.

A notícia é quente, é histórica e é caótica. E a pergunta que fica pendurada no varal, balançando ao vento hollywoodiano é: O mundo está pronto para uma Netflix dona da HBO, da DC, da CNN e de Harry Potter?