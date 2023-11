“Nem sei quanto ganho”, Giovanna chaves releva atritos com a mãe por causa de dinheiro

Neste sábado (18), a atriz fez desabafo sobre sua situação financeira no seu perfil oficial do instagram.

É amooores, pelo visto Larissa Manoela precisou andar, para que outras pudessem correr. E quem é a bola da vez? A atriz Giovanna Chavez, que contracenou com Larissa na novela Cúmplices de um Resgate do SBT. No passado, Giovanna confessou ter vivido uma situação similar a da amiga, mas depois afirmou ter se resolvido com a família. Mas pelo longo texto publicado pela loira nos Stories do Instagram, acho que a situação tá longe de ter sido resolvida pois revelou ter inúmeros atritos com a mãe por causa de dinheiro.

“Simplesmente tão esgotada de tudo. Hoje tive mais uma briga com a minha mãe porque a situação não se resolve, não muda. Tenho nos últimos anos vivido um inferno na terra, e me tornado a pior pessoa do mundo com a pessoa que eu mais amo. Simplesmente por não aguentar viver mais assim, eu não aguento mais. Sempre falei sobre independência aqui, mas a verdade é que nunca tive”, disparou.

“Desde os 13 anos, quando comecei a trabalhar e meu pai foi embora, que sou responsável financeiramente por tudo. Meu pai nunca pagou pensão, mas deixou o apartamento que moramos. Minha mãe sempre trabalhou comigo.Foi responsável por gerir tudo, mas não fez isso da forma certa. Hoje, apesar de 21 anos, não tenho acesso a nenhuma das minhas contas. Nem sei quanto ganho. Só vou passando meu cartão, mas não tenho liberdade financeira nenhuma ee peço permissão para tudo que faço.”, explicou

“Não tenho dinheiro guardado, porque todos os trabalhos que fecho, o dinheiro custeia os gastos, ou era para assim ser feito, da minha família. Casa, comida, escola tudo mais que for da minha família”, continuou Giovanna.

A atriz afirmou que chegou a enfrentar dificuldades financeiras. “O que acontece é que, além de o meu dinheiro nunca ir para as coisas certas, minha mãe ainda fez uma dívida enorme no meu nome que eu nem consigo pagar. Imagina você trabalhar a vida toda e descobrir que não tem nada? Momentos difíceis que fiquei sem trabalho, e não tinha quase o que comer, e teve um mês que quem ‘ajudou’ foi o namorado da minha mãe, que esse daí prefiro nem entrar em detalhes, e hoje ele fez questão de jogar isso na minha cara”, desabafou.

A jovem afirmou ainda que a mãe fez investimentos errados na pandemia para ajudar o namorado. “Por que ainda me choca o fato de a minha mãe se cegar diante de um relacionamento tão abusivo? E, como se 21 anos trabalhando e sem sem ver a cor do seu dinheiro não fosse suficiente, e eu ainda tenho que aturar ele falando que me ‘sustentou'”, escreveu a artista.

“O buraco é tão mais fundo que vocês nem imaginam, e eu tô no meu limite”, lamentou e disse que só queria viver em paz com a mãe.

“Apesar de não concordar com as atitudes dela, eu nunca a abandonaria. E esse foi o principal motivo de eu nunca expor nada. Eu não tenho raiva dela, sei que os motivos que fizeram ela fazer isso foi por necessidade. Só que eu tô de saco cheio de ter que lidar com isso, de não poder morar sozinha porque ela fala que eu não posso, não vou conseguir pagar. De não poder fazer nada porque ela não deixa. Eu não sei como sair disso”, reclamou.

Horas depois, Giovanna apagou todos os posts e divulgou um novo comunicado sobre a situação: “Está tudo bem, eu conversei com a minha mãe e alinhamos um jeito de resolver. Hoje acabei sendo explosiva e falei muitas coisas sem pensar. Minha mãe é a pessoa que mais amo no mundo. Se vocês me acompanham e torcem por mim, entendam que tudo o que eu mais quero é ter a minha mãe e as pessoas que amo comigo. Tudo vai se resolver, eu amo a minha família e é só por isso que eu cheguei onde estou!”