“Mulher com vitiligo na TV”: Natália Deodato quer seguir na carreira de atriz e ser protagonista

A mineira está com muitos planos na carreira da atuação e tirar DRT, após aulas de interpretação

E não é que Natália Deodato está cheia de planos para seu pós-BBB? A mineira, em entrevista para Lucas Pasin no UOL, revelou que quer seguir a carreira de atriz. Mas nada de mão beijada viu? Ela quer estudar e tirar DRT antes…

Natália tem planos pós BBB (Foto: Reprodução)

“Meu sonho sempre foi trabalhar como atriz ou apresentadora. Já tenho meu DRT de dançarina e agora vou fazer um curso de interpretação, sessões com fonoaudióloga e também voltar a estudar dança para desenvolver ainda mais minha linguagem corporal. Preciso estar preparada”, revelou a ex sister, que está mudando para o Rio de Janeiro.

E a gata continuou: “Queremos ver uma mulher com vitiligo na TV. Se eu consegui chegar até onde estou hoje é porque tive inspirações de fora, mas no Brasil, infelizmente, ainda não temos tanta representatividade nas novelas. Quero naturalizar isso e que me vejam além das minhas ‘nuvenzinhas’. Quero mostrar que a doença não altera sua vida e não a impossibilita de ser feliz”. E realmente nunca vi uma mulher com vitiligo em novelas e acho Glória Perez incrível para o assunto. Uma pena a cota ex-BBB de “Travessia” já ter sido preenchida né?

Ex-BBB conta que sempre sonhou em ser atriz (Foto: Reprodução)

“Gostaria muito de protagonizar e levar uma história de resiliência para a TV. A minha história é marcada por isso. No mais, gosto demais da dramaturgia e estou aberta para ser vilã ou mocinha de uma novela”, revelou BadNat.

E sinceramente? Eu tô aqui na torcida pela ex-BBB. Espero que muitas portas se abram para ela, que é uma vencedora, daqui pra frente!